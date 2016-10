Suur matš tuleb aina lähemale: poksi üliraskekaalus selgitatakse uus valitseja

Tyson Fury võib WBA ja WBO meistrivöödest lihtsalt ilma jääda. / Scanpix

Klitško esindaja Bern Boente ja Joshua promootor Eddie Hearn on juba mõnda aega pidanud läbirääkimisi. Viimastel andmetel ollakse telefonitsi omavahel ühenduses neli kuni viis korda päevas. Nii tunnistaski Hearn avalikult, et kokkulepet matši toimumise kohta on oodata järgmise nädala keskpaigaks.

Kas jagamisele läheb 3 meistrivööd?

Joshua pidi senise plaani kohaselt kaitsma 26. novembril Manchesteris enda IBFi meistrivööd. Mõlema mehe leerid loodavad, et WBA ja WBO peavad oma lubadust ning võtavad Furylt meistrivöö ning sellisel juhul saaksid Klitško ja Joshua heidelda WBA, WBO ja IBFi meistrivööde eest.

«Meie eesmärgiks on nüüd matš Klitškoga. See oleks suurejooneline duell. Vastamisi läheksid noor lõvi ja selle ala legend. Mõnede arvates tuleb see matš Anthony jaoks liiga kiiresti, kuid see ongi asja juures põnev,» teatas Joshua promootor Hearn. «Mõlemad mehed on andnud oma nõusoleku, et see on nende jaoks järgmine matš. Nüüd pean koos Bernd Boentega ja erinevate telejaamadega töö ära tegema, et fännid saaksid soovitud matši.»

Hearn sõnas ametliku kinnituse kohta, et see tuleb tõenäoliselt järgmise seitsme päeva jooksul ehk järgmise päeva kolmapäevaks peaksid olema asjad selged. Sellise versiooni tõenäosus olevat 70 protsenti. Tõenäoliselt toimub matš sel talvel. Täpsemast kuupäevast ei ole seni juttu olnud.

Fury võib kaotada tiitlid ja litsentsi

Fury saatus on praegu aga endiselt lahtine. ESPN kirjutas hiljuti, et tema 22. septembril antud dopinguproov sisaldas kokaiini. Kui see info saab ametliku kinnituse, siis võetakse mehelt tõenäoliselt meistrivööd. Kolmapäeval koguneb ka Briti Poksiliidu nõukogu, et arutada Fury intervjuud Rolling Stone’i ajakirjale, kus ta tunnistas ka kokaiini regulaarset tarvitamist. Nüüd võibki Briti alaliit nende kommentaaride peale võtta Furylt ka võistlemiseks vajaliku litsentsi.

Vladimir Klitško

Vanus: 40-aastane

Pikkus: 198 cm

Käte siruulatus: 206 cm

Profimatše: 68

Võite: 64

Võite nokaudiga: 53

Kaotusi: 4

Anthony Joshua

Vanus: 26-aastane

Pikkus: 198 cm

Käte siruulatus: 208 cm

Profimatše: 17

Võite: 17

Võite nokaudiga: 17

Kaotusi: 0

Mõlemad mehed on kroonitud ka üliraskekaalus olümpiavõitjaks: Klitško võidutses 1996. aastal Atlantas ning Joshua 2012. aastal Londonis.