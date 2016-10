Ojamaa koondisesse naasmisest: olen ikka vahepeal ka jalgpalliga tegelenud

«Väga lõbus oli mängul olla. Eks natuke närviline oli, et poolajal läksime 0:0 seisul riietusruumi, aga alustasime väga hästi teist poolaega. Minu suured õnnesoovid Mattiasele, kindlasti talle suurepärane emotsioon siit,» sõnas Ojamaa. «Ega palju selliseid mänge pole, kus me saame mängu lõpus rahulikumalt võtta ja palli hoida. Kindlasti ka rahvale väga positiivne emotsioon – kes selle mitte kõige toredama ilmaga kohale tulid, said kindlasti elamuse osaliseks.»

65. minutil platsile tulnud Ojamaa sai ise kirja väravasöödu Sergei Mošnikovi tabamusele, lisaks kukkus ta läbimurdel vastasega võideldes kaks korda karistusalas, kuid venelasest kohtuniku vile vaikis. «Peab üle vaatama, mis seal täpselt toimus,» jäi Ojamaa mõlema olukorra hindamisel tagasihoidlikuks. «Suutsime teravusi luua ja mängu lõpuski oli meil päris huvitavaid kombinatsioone. 4:0 oli väga hea tulemus, siit on palju esmaspäevaks kaasa võtta,» viitas Ojamaa järgmisele mängule Kreekaga.

«Aga ega väravate vahet keegi veel ei vaata. Natuke punkte on meil kirjas, palju oleneb meil kindlasti sellest, kuidas mängime kodus. Reeglina on meil just kodus läinud paremini, ka nüüd on meil võimalus punktilisa teenida,» lisas ta.

Paduvihm sobis Eestile Ojamaa sõnul paremini kui vastastele. «Mängida polnud hullu, oligi just hea – muru oli heas seisus ja pall liikus märjal murul kiiresti. Kui on kuiv ja pall liigub aeglaselt, on kaitset kindlasti raskem lahti harutada.»

Poolteist aastat koondisest eemalolek Ojamaad tema enda sõnul liialt ei häirinud. «Ma olen ju ikkagi vahepeal ka jalgpalliga tegelenud,» muigas ta. «Täna oli üks tore mäng, saime suureskoorilise võidu, see on kindlasti väga tore.»