Vormel-1 tiimid nõuavad autoliidult soojemat kliimat

Nii peaks esialgse otsuse põhjal toimuma ka järgmise hooaja eel, kuid esimesena tegi Bahreini kolimise ettepaneku sarja rehvitootja Pirelli. Põhjuseks on asjaolu, et uuel hooajal võetakse kasutusele uued ja tänavusega võrreldes märgatavalt muutunud rehvid, samas on uue hooaja autodel praegustest palju rohkem aerodünaamilist survejõudu. Barcelona rada pole Pirelli arvates selliste rehvide katsetamiseks lihtsalt sobilik.

Pirelliga samas paadis on näiteks Mercedes, Ferrari, McLaren, Renault, Haas ja Force India ehk 11 sarjas osalevast tiimist enam kui pooled. Red Bull ja Williams tahaksid aga jätkata Barcelonas. Vastavalt FIA reeglitele on Euroopast lahkumise näol tegemist otsusega, mille langetamiseks piisab enamiku tiimide nõusolekust.

Mercedese tehnikadirektor Paddy Lowe lausus Motorsport.com’ile, et antud asjas tuleks kuulata Pirellit – vastasel korral võib juhtuda, et rehve testitakse jahedates oludes, hooaja esimesed etapid sõidetakse aga palava ilmaga ja tiimidel puudub ettekujutus, kuidas rehvid käituvad. Hoiatava näitena tõi Lowe välja kurikuulsa 2005. aasta USA etapi, kus lõpuks jõudis starti vaid kuus Bridgestone’i rehvidel sõitvat autot, Michelini kliendid loobusid aga turvalisusele viidates võistlemast.

Williams rõhutab aga asjaolu, et Bahreini minek kasvataks märkimsiväärselt võistkondade kulusid. 2017. aasta vormel-1 hooaeg algab märtsi lõpus Austraalias, seejärel sõidetakse Hiinas ja Bahreinis. Kokku on esialgses kalendris 21 etappi nagu ka tänavu.