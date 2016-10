Lukjanuk liigub Küprosel ralli võidu suunas

Hooaja viimasel Euroopa meistrivõistluste (ERC) rallil liigub võidu suunas Ford Fiesta R5 autol kihutav venelane Aleksei Lukjanuk. Küprose rallil on tema edu teisel kohal oleva sakslase Marijan Griebeli (Škoda Fabia R5) ees 1.35,5. Kolmas on lätlane Ralfs Sirmacis (Škoda Fabia R5), kes kaotab liidrile juba enam kui kahe minutiga. Homme on kavas neli viimast kiiruskatset. Eestlasi stardis pole.