Mercedes on kolmandat aastat järjest parim vormel-1 tiim

Rosberg võitis ka Jaapanis ja suurendas Hamiltoniga veelgi vahet

Jaapani vormel-1 etapi võitis Mercedese piloot Nico Rosberg, kes edestas Max Verstappenit (Red Bull) ja tiimikaaslast Lewis Hamiltoni. Esimeselt kohalt startinud Rosbergi võistlus kulges turvaliselt ja rahulikult, ent tema kõrvalt rajale läinud Hamilton langes stardis koguni kaheksandaks. Kõigist teistest sai valitsev maailmameister mööda, aga lisaks Rosbergile jäi napilt ette ka Verstappen. Neli etappi enne hooaja lõppu on Rosbergi edu Hamiltoni ees juba 33 punkti, kolmandal kohal on Daniel Ricciardo (Red Bull), kes jääb Rosbergist maha 101 punktiga. Järgmine etapp peetakse kahe nädala pärast USA-s Austini ringrajal.