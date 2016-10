Täht videointervjuus: kui oled kaelani sees, siis on kõige ägedam välja roomata

«Tšehhis oli olukord päris lootusetu tõesti. Vahepeal ongi nii, et kui oled kaelani kuskil sees, siis sealt on kõige ägedam välja roomata. Täna see meil õnnestus,» sõnas Eesti kasuks 18 punkti toonud Täht. «Suurepärane oli praktiliselt täismaja eestlaste ees mängida. Vedasime terve tiimiga. Mängisin täna natukene targemini, kui mõned mängud tagasi.»

Tähe hinnangul tagas Eestile edu see, et vastaseid ei lastud kordagi mängu. «Saime täna kohe minema ning hoidsime jalga nende pea peal, nagu peatreenerile meeldib öelda. Võrdlema ma midagi ei hakka, aga see hetk läheb kindlasti minu karjääri tipphetkedesse.»