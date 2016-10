Soome sai MM-valiksarjas taas kaotuse, Wales viigistas Gruusiaga

I-grupi teises mängus alistas Ukraina kodus 3:0 Kosovo, avapoolaja omavärava järel vormistasid viimase kümne minutiga võidu Andrii Jarmolenko ja Ruslan Rotan. Alagrupi liider on seitsme punktiga Horvaatia, Ukrainal on teisena viis punkti. Neli punkti kogunud Island ja kahe punkti peal olev Türgi mängivad õhtul omavahel, Soome on ühe viigipunktiga eelviimane ja Kosovol on punktiarve avamata.

D-grupis asus Wales kodus Gruusia vastu kiirelt juhtima, kui 10. minutil avas skoori Gareth Bale. Gruusia viigistas aga 57. minutil Tornike Okriashvili väravast ja mäng lõppeski 1:1. G-grupis asus Iisrael kodus Tomer Hemedi kahest väravast juba 16. minutiks Liechtensteini vastu 2:0 juhtima ja ehkki Maximilian Goppel lõi teise poolaja alguses ühe värava tagasi, võttis Iisrael siiski 2:1 võidu.