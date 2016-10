Šarapova konkurent: CASi otsus loob tulevikuks väga halva pretsedendi

Hongkongis alanud WTA turniiri eel uuriti Stosurilt, mida ta Šarapova juhtumist arvab, austraallanna tunnistas, et ta ei mõista, miks CAS sellise otsuse tegi. «Ma ei saa aru, kuidas saab üldse sellist põhjendust tuua (et ei teadnud, et tarvitas keelatud ainet – toim) ja siis veel kergema karistusega pääseda,» vahendab ERR Sport Stosuri sõnu.

«See on tähelepanuväärne, et selline vabandus läbi läheb. Minu arvates loob see tulevikuks väga halva pretsedendi, sportlased võivadki käed tõsta ja öelda, et polnud nende süü.»