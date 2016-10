Siiamaani ränga avarii tagajärgi tundev Tänaku boss kiidab nüüdseid muudatusi

Wrc.com meenutab, et Wilsonil juhtus 1980. aasta Šotimaa rallil karm avarii, mille tagajärjed annavad endast siiamaani tunda. Toonase avarii tulemusena murdis Wilson oma mõlema jala hüppeliigesed.

Wilsoni sõnul on võrreldes toonase ajaga turvalisusele pandud aina enam rõhku ning võimalikeks õnnetusteks ollakse rohkem valmis.

«Kõik meeskonnad võistlevad omavahel ja kõik üritavad võita. Kui lähtuda aga turvalisusest, siis selles küsimuses on kõik meeskonnad ühtsed,» rääkis Wilson.

«Kõik turvalisusega seotud aspektid on edasi arenenud. Turvalisuse seisukohast oleme seadnud uued standardid,» lisas Wilson ning kiitis järgmise aasta võistlusmasinaid. «Sellest saab fantastiline uus ajastu ning autot saavad olema suurejoonelised. Turvalisusele on pandud palju rõhku. See on minu jaoks väga meeldiv, kuna sõitjad ja kaardilugejad on meie kõige väärtuslikum vara.»

Muudatusi seoses turvalisusega on mitmeid. Mõeldud on sellele, et auto sees ei oleks ühelgi esemel võimalik ringi lennata. Sõitjate istmete seljatoed on saanud lisapolsterduse, et piirata kokkupõrke korral pea liikumist. Lisaks on istmeid täiendatud nii, et tegemist on sisuliselt kaitsva koorikuga sõitjate ja kaardilugejate ümber. Täiendust on saanud ka turvapuur.

Tuleval hooajal on MM-sarjas osalemas viis erinevat tehasetiimi. Lisaks M-Spordile on jätkuvalt stardis Volkswagen ja Hyundai. Lisaks löövad kaasa ka Citroen ja Toyota. Veel on sõitmas ka DMACKi tiim, kes kasutab M-Spordi toodangut. Kahe tiimi erinevus on ainult rehvides ehk mõlema tiimi juht on ikkagi Wilson.

Sel hooajal DMACKi ridades kihutavat Ott Tänakut viivad kuulujutud järgmiseks hooajaks tagasi M-Spordi esindustiimi.