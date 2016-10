Esikümnesse jõudnud Aksel Nõmmela tegi MMil eestlaste läbi aegade parima tulemuse

Ükskõikne MM naftariigi kõrbekuumuses

Pole ime, et paljud ratturid on Kataris toimuva maanteesõidu MMi poole kriitikanooli loopinud. Naftariikides peetavatel suurvõistlustel on oht läbi kõrbeda – seda nii otseses kui ka kaudses mõttes. Rattureid nörritab pealtvaatajate nappus. Milleks üldse endast kõik anda, kui see kellelegi korda ei lähe?