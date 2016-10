Video: Tartu Ülikool toob meeskonda Reinar Halliku stiilis pika

1993. aastal sündinud Robinson on pärit Texasest ja mängis USA-s ülikooli ajal mitmes erinevas meeskonnas – alustas ta North Texas Mean Greeni ridades, kuid liikus teisel ülikooliaastal DePaul Blue Demonsi juurde.

Tema leivanumbriks olid juba ülikooliajal kolmepunktivisked, see näitaja pani ta ülikooli lõpetamise ajaks 37,8% visketäpsusega DePauli kõigi aegade tabelis üheksandal kohal. Üldine visketabavus oli Robinsonil 40,7%, sh vabavisked 82,1%, lauapalle korjas ta keskmiselt 2,3 mängust. Hooajal 2014/2015 olid kolm neljandikku tema visetest sooritatud just kolmesejoone tagant, Eesti korvpallipublikule tuttavatest mängijatest on sarnase stiiliga praegu Pärnus mängiv Reinar Hallik.

Möödunud hooaja veetis mees Küprose kõrgliigas seitsmendaks ehk eelviimaseks jäänud Omonia Nicosia meeskonnas, kus tegi kaasa 18 kohtumist, igas neist keskmiselt 31 minutit, viskas kolmeseid 40,5% täpsusega, viskas 12,6 punkti ja võttis 5 lauapalli. Tänavust hooaega alustas ta Tšiilis, kus mängis CDU Catolica ridades. Kolmest mängitud kohtumisest sai ta kirja keskmiselt 11,3 punkti ja 3,7 lauapalli.

«Seoses tähtsate euromängudega ja hetkel teadmatusega Venky Joisi tuleviku osas võtsime vastu otsuse tuua oma ridadesse täiendus. Kindlasti on Robinsoni näol tegu teist tüüpi mängijaga kui Venky Jois, aga ta on siiski oluline täiendus meie edurivisse. Loodame, et ta sulandub kiiresti meeskonda ning on meile suureks albiks,» sõnas mehe kohta lühidalt meeskonna peatreener Gert Kullamäe.

Robinson jõuab loodetavasti Tartusse lähipäevil ning hea õnne korral on laupäevases võõrsil kohtumises Pärnu Sadamaga juba ka platsi kõrval olemas. Kindlasti saavad huvilised aga uue mängumehe võimeid hinnata tuleval teisipäeval, kui Tartu Ülikool mängib kodus Oberwart Redwell-Gunnersiga.

Robinsoni mulluse hooaja parimad hetked: