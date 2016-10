Skandaal: kas suured juhid keelasid Tour de France’il petturite püüdmist?

«Mitmed Tour de France’i korraldusega seotud inimesed tulid suvel minu juurde ja küsisid, kuidas mootorikasutajaid vahele võtta. Nad kinnitasid, et on tõesti valmis petturite vastu võitlema. Seega andsin neile juhtnöörid ja nad lubasid seda ka teha,» selgitas Varjas. «Nad asusid rattaid kontrollima, kuid UCI ei lubanud neil seda teha. Ka politsei proovis seda sama, kuid ka sinna tulid UCI ametnikud vahele. See on skandaal, vahet pole, kas mootoreid kasutati või mitte. Eksisteerib organisatsioon, mis peaks selliste asjade kasutamist keelama, kuid nad ei tee seda.»

UCI kõneisik lükkas sellised süüdistused ümber ja kinnitas, et nad viisid ise läbi teste, mille abil võimalikke minimootoreid leida.

Varjase sõnul müüs ta esimese rattamootori prototüübi juba 1998. aastal ning pärast seda on neid üha rohkem kasutama hakatud. Tuntud keelatud võtete kasutaja Lance Armstrong ütles, et tema tol ajal sellisest tehnoloogiast ei teadnud.