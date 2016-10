Artur Pikk tõusis uhkesse nimekirja

Jalgpallikoondis: üks mure sai lahendatud, teine ootab ja kolmas …

Septembri keskpaigas Eesti jalgpallikoondise peatreeneri ametisse asudes tunnistasid Martin Reim ning tema värske abiline Andres Oper, et esmalt on vaja mängijate silmadesse tagasi tuua sära. Pärast kahte esimest matši Reimi käe all võib tõdeda, et sära ja tahtmine on koondislastes tagasi. Siiski kimbutavad meeskonda vanad deemonid.