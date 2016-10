Björgen on mõelnud Johaugi uudise valguses sportlaskarjääri lõpetamisele

Alates 1999. aastast MK-sarjas osalenud Björgen on aastate jooksul võitnud MK-sarjas rekordilised 105 individuaalset võistlust. Lisaks on ta olümpiamängudelt võitnud 6 kuldmedalit ning maailmameistrivõistlustelt 14 kuldmedalit.

Björgen tunnistas Norra meediale, et Johaugiga juhtunu on täiesti uskumatu ja kõik toimuv on tema sõbranna jaoks tõeliselt raske. Björgen rääkis, et Johaugi näitel on täiesti võimalik, et sportlane kasutab dopingut täiesti endale teadmata, kuna otsustavaks võib saada ka arsti viga.

«Kui juba tema satub sellisesse olukorda, siis ei saa keegi päris lõpuni milleski kindel olla,» rääkis Björgen.

Norralanna sõnul on praegune olukord pannud teda tõsiselt mõtlema ka karjääri lõpetamise peale. «Võib olla peaksin tegema midagi muud,» tunnistas Björgen, et sellisesse olukorda sattumise nimel ei ole mõtet sporti teha. «Therese rääkis koondisele juhtunust kolmapäeva õhtul ja olime kõik šokis. Kavatsen talvel ikkagi suusarajale minna, aga Thereset nähes käis mu peast läbi mõte, kas tohutu pingutamine on seda kõike väärt.»

Johaug kasutas anaboolsete steroidide hulka kuuluvat klostebooli, mis tema enda sõnul sattus tema kehasse päiksepõletust ravivast kreemist Trofotermini. Vastutuse võttis koondise arst Fredrik Bendiksen, kes kinnitas, et tema soovitas sportlasel seda katkistele huultele määrida.