Neemelo tiitlivõitlusest: Infonet on juba kaugel eest ära

«Uskuma peab, aga Infonet on juba päris kaugele eest ära läinud. Enda kätes enam midagi ei ole. Keeruline on,» rääkis Neemelo.

Kalju ründaja kiitis Paidet südika mängu eest ning tunnistas, et terve hooaja vältel on just Paide Kaljule väga palju peavalu tekitanud. «Paides on samuti 11 mängijat, kes on terve elu jalgpalli mänginud. Sel hooajal on jah nii, et nende vastu on kaks viiki ja kaotus – ei sobi see meeskond eriti vastaseks.»

«Paide mängis hästi, aga esimesel poolajal jäime surve alla – ei suutnud mängu üle kontrolli saada. Siis lõi Paide veel ära kah. Teisel poolajal tundus, et initsiatiiv oli meil, aga nad nõelasid jälle ära. Üritasime, aga ma ei usu, et päris häälestuse taha jäi. Ei sujunud täna,» jätkas Neemelo.

Paide mängija Taavi Rähn rõhutas mängujärgselt meeskonna suutlikkust mängida palliga. «Peab olema rahul. Mängisime avapoolajal palliga väga hästi. Nad pressisid meid kõrgelt, aga jäime enesekindlaks. Teisel poolajal jäime surve alla, aga ka siis tekkis meil ohtlikke momente. Viisime treeneri plaani ellu.»

«Kõik toimib, mängime palliga enesekindlalt. Meil pole midagi kaotada ning palliga mängimine annab noortele kuttidele kindlasti enesekindlust,» sõnas Rähn.

Tabeliseis: 1. FC Infonet 73 punkti/33 mängu, 2. FC Levadia 69/33, 3. Nõmme Kalju 66/32, 4. FC Flora 66/32