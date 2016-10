Protokolli võltsinud Kiviõli noortetreenerit karistati kaheaastase võistluskeeluga

21. augustil õhtul oli Irbisel Kiviõli staadionil Eesti teise liiga mäng Lasnamäe Ajaxiga. Mängutulemus oli nukker − 0:5. Ent see polnud veel kõige täbaram lugu. Jalgpalliliidule edastati signaal, et Kiviõli meeskonna särgis pole platsil sugugi mitte kõik need mehed, kelle nimed on protokollis kirjas.

Jalgpalliliidu avalike suhete juhi ja distsiplinaarkomisjoni liikme Mihkel Uibolehe sõnul hakkasid toimunu uurimisel ilmnema kummalised tõsiasjad. Tehti kindlaks, et kuigi mänguprotokolli oli kantud Vadim Milleri nimi, osales tegelikult mängus registreerimata ja mänguõigust mitteomav Raul Miller. «Selgeks sai seegi, et protokollis olnud Oleg Zabelin tegelikult mängus ei osalenud. Kes tema asemel platsil oli, ei õnnestunud kindlaks teha,» sõnas Uiboleht, lisades, et kahtlusi oli veel mitmete mängijate puhul, et nad mängisid vale nime all.

Pettuse eest karistas jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon septembri lõpus Moskaljovi kahe aasta pikkuse jalgpallis tegutsemise keeluga. See tähendab, et ta ei tohi ise mängida ega ka treenerina tegutseda jalgpalliliidu egiidi all toimuvatel võistlustel.

