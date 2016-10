Moisar jahib pääsu tiitlimatšile Hispaanias Maroko võitleja vastu, kogenud leedulane kohtub tugeva hollandlasega

Turniiri esimese poolfinaalpaari moodustavad kickboxingu juurde tagasi naasnud Eesti oma superstaar Mirkko Moisar, kelle vastane Rashid Boumerak saabub siia Marokkost. Mees on 38-aastane ning väga kogenud võistleja, kelle kontol on aukartustäratavad 145 matši, millest on ta kaotanud vaid 9. Lisaks on teda pärjatud ka mitmete erinevate võitlusspordiliigade nagu WAKO, WPMT, WSCF jpt tiitlivöödega.

Turniiri teise poolfinaalpaari moodustavad Tadas Jonkus, kes eestlastele tuntuks saanud kui Leedu Nokaudimeister, ning tema poolfinaali vastaseks on tugev hollandlane Marouan Toutouh, kes on noor ja näljane ning väga tugeva Hollandi kickboxingu kooliga. Mõlemad võistlejad on sarnased oma agressiivse, ründava ja jõulise stiili poolest. Kogemuste poolest on Jonkusel oma vastase ees kindlasti eelis (84 matši 36 vastu), kuid samas on Toutouh temast jällegi pikemat kasvu ning ei tasu alahinnata tema võitlejaoskusi, mida ta on aastaid maailma juhtivate treenerite käe all Hollandi parimas võitlusklubis Vos Gym omandanud.