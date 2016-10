Suur tiitlimatš on ohus: Klitško otsib väidetavalt uut vastast

Kuigi osapooled on kinnitanud, et mehed on kokkuleppele jõudmisele väga lähedal, on nüüd tekkinud ootamatud probleemid. Esialgsete plaanide kohaselt pidi matš toimuma Joshua IBF tiitlivöö ning Tyson Fury vabaks lastud WBA tiitlivöö peale. Nüüd on WBA aga kahtlemas ning sellega on kogu matši toimumine riski all, kirjutab Sportsmail.

Klitško jaoks on ülimalt oluline just WBA tiitli peale poksida. Seetõttu on ta väidetavalt kaalumas detsembris matši hoopis Lucas Brownega.

«Umbes nädala eest kirjutasime WBA-le ning uurisime neilt, kas nad paneksid Joshua ja Klitško matšis oma tiitli mängu. Ootame neilt ikka veel vastust. Praegu on seis selline, et kui me neilt 24 – 48 tunni jooksul vastust ei saa, on asi väga halb,» sõnas Joshua promootor Eddie Hearn.

«Klitško on meile öelnud, et teda huvitab WBA tiitlivöö. Meie võitleksime Klitškoga ükskõik mis tiitli peale,» andis Hearn mõista, et kui matš ära jääb, siis põhjus on Klitškos.