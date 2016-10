Eesti koondis sai curling'u MMil kolmanda võidu

Kuuest peetud mängust on Eesti segavõistkond seni võitnud kolm. Eesti võitis Sloveeniat esindust punktidega 4:3, Šveitsile kaotati 3:6 ja alagrupi liidrile Saksamaale 1:9. «Šveitsi esindus on väga tugev ning Saksamaa on alagrupi üks liidritest, kes pole veel ühtegi mängu kaotanud. Sloveeniaga mäng oli pingeline ning enne viimast vooru oli seis viigis 3:3. Viimases voorus oli meie mängijatel viimase viskekivi eelis ning taaskord pidas kapteni närvikava vastu ja viimase viskega saavutati juba turniiri kolmas võit,» kommenteeris Eesti Curlingu Liidu president Fred Randver.

Eesti võistkond mängib oma viimase alagrupi mängu neljapäeval Walesi vastu. Hetkel hoiab Eesti oma alagrupis kaheksa võistkonna konkurentsis neljandat kohta. Eestit esindavad segavõistkondade maailmameistrivõistlustel Elise Nassar, Sten Andreas Ehrlich, Erika Tuvike ja kapten Kaarel Holm.

Kokku võtab segavõistkondade maailmameistrivõistlusest osa 37 tugevaimat võistkonda. Võistlus toimub viies grupis ja Eesti esindus võistleb E-alagrupis. Oma alagrupis kohtuvad Eesti curlingumängijad Saksamaa, Šveitsi, Türgi, Sloveenia, Hollandi ja Horvaatia esindustega.

Maailmameistrivõistlused segavõistkondade seas toimuvad Venemaal, Kaasanis 14.-23. oktoobrini.