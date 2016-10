Guardiola filosoofia saab saatuslikuks järjekordsele tippmängijale?

Kompany oli sel nädalal peetud Meistrite liiga kohtumiseks valmis meeskonda aitama, kuid keskkaitsjat ei võetud isegi mitte City pingile. Kompany koondisekaaslasel Kevin De Bruynel paluti peatreeneri otsust kommenteerida, ent mees jäi napisõnaliseks. «See oli Pepi otsus. Ju tal on omad põhjused.»

Sportsmail kirjutab, et Kompany on peatreeneri otsusest häiritud, lisaks oli tal treeningul konflikt City mängija Aleksandar Kolaroviga. Hiljuti avaldatud Guardiola raamatus on peatreener sarnaseid olukordi ka väga teravalt kirjeldanud. «Kui nad ei jookse või hüppa, võivad nad minugi poolest lahkuda. Akadeemia on häid mängijaid täis, kes on valmis seda tegema.»

City poolehoidjaid on paanikasse ajanud ka asjaolu, et nende viimaste hooaegade üks parim mängija Sergio Agüero jäeti 0:4 kaotusmängus Barcelona vastu pingile. Agüero sekkus mängu vahetusest kohtumise 79. minutil, kuid ei suutnud kohtumisse muudatust tuua. Sportsmail kirjutab, et kuigi Argentina koondise ründajale Guardiola otsus ei meeldinud, leppis ta põhjendusega, et tegu oli taktikalise otsusega. Vandenõuteoreetikud räägivad aga seda, et Guardiola jättis ründaja pingile, kuna Agüero otsustas hoolimata vigastusest aidata möödunud nädalal Argentina koondist.