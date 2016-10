Tänak Suurbritannia ralli eel: eesmärk on püsida kõrges konkurentsis

«Suurbritannia ralli katseid on alati lõbus sõita ja selle aasta etapil peame oma legendi mitmeid muutusi tegema, sest mitmed katsed on kas uued või teistpidi pööratud ning see on alati väljakutseks,» rääkis Tänak järgmisel neljapäeval algava ralli eel. «Oleme tagasi kruusa peal, seega eesmärk on nagu seal alati: sõita võimalikult kiiresti ja püsida sarnaselt teiste kruusarallidega kõrges konkurentsis,» lisas Eesti ralliäss.