Eesti võõrustab veebruaris Fed Cupi

Naistennisistide suurimat võistkonnavõistlust Fed Cup peetakse 1963. aastast. Fed Cup on jagatud taseme järgi viieks: kaheks maailmaliigaks ja kolmeks madalamaks divisjoniks. Eesti osaleb Fed Cupil alates 1992. aastast ja mängib Euro-Aafrika tsooni I grupis.

„Küll on hea, et saame kodus mängida, sest kodusaali eelis ja publiku toetus on alati väga tähtsad,“ kommenteeris Eesti Fed Cup koondise kapten Märten Tamla uudist kuuldes. „Kõik võistkonnad on ühtlaselt tugevad ja pole eriti vahet kellega samasse alagruppi satume,“ lisas ta.

Samas grupis kõige tugevam koondis on välja panna Suurbritannial, kellel on koguni viis naist maailma edetabelis 200 seas. Lisaks esikümnesse kuuluvale Johanna Kontale ka Heather Watson, Naomi Broady, Tara Moore, Laura Robson.

Ühtlaselt tugevad koondised on ka Horvaatial (esinumber Ana Konjuh, WTA 58) ja Bulgaarial (esinumber Tsvetana Pironkova, WTA 65). Maailma esisaja naistennisistidest võib veebruari teisel nädalal Eestis mängimas näha lõunanaabreid Anastasija Sevastovat (WTA 31) ja Jelena Ostapenkot (WTA 44), Timea Babost (WTA 26) Ungarist ja Cagla Buyukakcayd (WTA 67) Türgist. Lisaks nimetatud riikidele osalevad ka Austria, Bosnia ja Hertsogoviina, Gruusia, Iisrael ja Portugal.

Eesti koondises mängisid tänavu Anett Kontaveit, Valeria Gorlats ja Maileen Nuudi. Järgmiseks aastaks pole koondis veel selgunud. «Tähtis on, et meie parimad mängijad oleksid terved ja saaksid mängida. Veebruariks on vast ka Kaia Kanepi vigastusest paranenud ja tennisevormi taastanud ning saab koondise ridu tugevdada,» loodab Tamla.