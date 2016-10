Spordist loobuda kavatsenud Taaramäe tiimikaaslane muutis meelt ja siirdus Bahreini klubisse

Bahreini klubiga jääb Rodriguez aga edaspidigi seotuks: suurte kogemustega rattur liitub taustajõududega ning tema ülesandeks saab olema noorsportlaste ja tehniliste töötajate juhendamine, kirjutas Spordipartner.ee.

«Minu otsus tippspordist lahkuda on olnud alati kindel, kuid Bahreini klubi pakkus mulle väga huvitavat projekti ning kinnitas mulle, et tunnen end nende hulgas mugavalt ja motiveeritult. Seega otsustasin veel üheks aastaks võistlusnumbri seljale kinnitada,» lausus Rodriguez, lisades, et otsustavaks sai asjaolu, et tal on võimalus tippspordist loobudes meeskonnaga seotuks jääda.