Uus saalihokinaiskond asub jahtima Eesti meistritiitlit

«Kuigi tiimi põhituumik on kogenud ja palju koos mänginud, tuleb meil võistkonnana oma oskused tervikuks liita. Nädalavahetusel peetav avakohtumine näitab ära hetke vormi, kuid kindel on, et mäng muutub üha paremaks. Meie hooaja eesmärk on võita meistritiitel,» lausus kapten Meelike Terasmaa.

Treener Marten Liiva sõnas, et klubi ja Eesti saalihoki on uue naiskonna loomisest juba võitnud. «Mitmed tublid ja andekad mängijad on taas platsil ning liiga konkurents sellega tõusnud. Poolehoidjad on võistkonna hästi vastu võtnud ning loodetavasti toob see ka järjest enam järelkasvu treeningutesse,» tõi esile Liiva.

Juba sel nädalavahetusel peavad SK LINK/Saku võistkonnad hooaja avakohtumised. Naiskond on kell 13 Kiili spordihallis vastamisi Eesti liigas kaasa tegeva Venemaa võistkonnaga Angry Pigs ning mehed kohtuvad kell 16 Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones tulise rivaaliga TTÜ SK.

SK LINK/Saku naiskonna koosseis algaval hooajal:

Kati Vuks (4), Kerli Uue (6, VV), Maria Liiva (7), Marliis Reinberg (8), Kelly Lepik (9), Riin Buddell (10), Helen Ojala (11), Berit Oll (12), Triinu Mustonen (13), Kristi Rickberg (15), Meelike Terasmaa (19, kapten), Liina Luih (21), Triin Pähn (29), Marian Roop (33), Karina Krestinov (55), Kristel Kopel (76), Liina Üksik (67, VV). Naiskonna treener on Marten Liiva ja mänedžer Kristina Šadeiko-Liiva.