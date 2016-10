«Tahtmine oli väga suur, aga ei õnnestunud väravat lüüa. See oli täna mängus ainus probleem,» rääkis Puštov 0:0 viigimängu järel.

«Narva mängis kaitses väga distsiplineeritult ega andnud palju ruumi. Vaja oli üks ära lüüa, täna ei õnnestunud. Olukordi oli mõlemal poolajal, aga... Kadunud midagi pole, kaks mängu on veel ees, mängime edasi! Konkurendid tulevad võibolla lähemale, aga kõik on ikka meie enda kätes. Intriig on suur - liigale on see hea, meile mitte!» nentis Infoneti loots.