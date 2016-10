Üks võimalus miljonist: jabur tehniline äpardus röövis Korjuselt võimaluse tiitlit püüda

Korjus vajas Estorili etapilt, kus PRO-klassis jagati punkte nii kestvussõidu arvestuses kui ka eraldi pühapäevases PRO-klassi sõidus, lisaks enda heale tulemusele ka üldarvestuses juhtinud Pieter Schothorsti ebaõnnestumist. Kvalifikatsioonis suutiski eestlane Schothorsti edestada ja tõusis stardiga kolmandalt kohalt teiseks, kuid jäi õige pea raja äärde, sest autol kadusid käigud.

Nagu hilisem ülevaatus näitas, oli põhjuseks imepisike, umbes kolmemillimeetrise läbimõõduga asfalditükike, mis auto õhuvõtuavast sisse imeti. Ehkki selles pole midagi erakordset, sattus tükk sedapuhku kuidagi käiguvahetusmehhanismi ja blokeeris käiguvalitsa anduri. Selle tulemusel kadus Korjusel võimalus käike vahetada ja auto tuli raja äärde jätta, vahendab sündmuste käiku Korjuse Facebooki-lehekülg.

Täna peetavas PRO-klassi sõidus on Korjusel võimalus veel punktilisa teenida, kuid Schothorst on juba püüdmatus kauguses. Katkestamise tõttu langes eestlane PRO-klassi üldtabelis kolmandaks, temast möödus ka soomlane Markus Palttala. Schothorstil on enne viimast sõitu koos 141, Palttalal 93 ja Korjusel 86 punkti.

Endurance-arvestuses ehk kestvussõitude pingereas lõpetas Korjus hooaja neljanda kohaga, võitjaks krooniti 87 punktiga Palttala ja Fabian Schiller. Teise koha sai aasta alguses Korjusega autot jaganud rootslane Fredrik Blomstedt 82 punktiga ning kolmas oli 78 punktiga Miguel Ramos. Korjus kogus 67 punkti.