Hunt usub helgesse tulevikku

Margus Hunt naudib elu täiel rinnal. Ta on üsna enesekindel, usub, et jätkab ka järgmistel hooaegadel karjääri Ameerika jalgpalli maailma eliidi hulgas. Praegu on käimas 29-aastase vägilase senise karjääri parim hooaeg. Pühapäeval täitub tema pikk ootus ning eestlase koduklubi Cincinnati Bengals peab kodumängu Londonis maailmakuulsal Wembley staadionil, kus vastaseks tuleb Washington Redskins.