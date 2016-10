Hunt kinnitab, et tema elu ookeani taga on täielikult paika loksunud. «Seitsme ja poole nädala pärast saan isaks ning Houstonisse kerkib vaikselt meie oma maja,» selgitab ta. Võimalik, et poja sünd lööb veidi sassi ka Hundi treeningu- ja mängugraafiku, kuid sellest Bengalsis probleemi ei tehta. «Poeg peaks sündima jõulude ajal, siis, kui hooaeg veel käib. Mängida peaks jääma kaks matši,» ütleb kaitsja. «Bengals on perekondlik organisatsioon ning nad saavad sellisest tähtsast sündmusest aru. Klubi reegel on see, et 48 tundi saab alati vabaks küsida.» Kas mängupäev käib ka sinna sisse? «Seda ma veel täpselt ei tea. Senised näited on olnud pigem sellised, et klubi püüab igal võimalusel meile vastu tulla.»

Laps sünnib Cincinnatis, kuid seda paika perekond oma koduks ei pea. «Houston on meie päris kodu. Sealt on pärit mu naise vanemad, lisaks on pea kõik meie sõbrad Texasest,» ütleb Hunt. Kuuma kliimaga kodupaik on viinud selleni, et 12 soojakraadiga Londonis kannab eestlane talvemütsi. «Pea tuleb ikka soojas hoida. Houston on väga kuum, eriti suvel, kui päike kütab ikka korralikult. Paar aastat tagasi tuli ka lumi korraks maha.»