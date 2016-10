Saapad varna riputav Tiirik: olid toredad aastad, mis venisid mõnusalt pikaks

«Väga hea on – nii palju inimesi tuli ja lõpuks elasid ka vastasfännid mulle kaasa. Olid toredad jalgpalliaastad, mis venisid mõnusalt pikaks. Nautisin igat hooaega täiel rinnal ja tänan kõiki neid inimesi, kellega olen ükskõik mis valdkonnas kokku puutunud – kohtunikud, vastased, fännid,» sõnas Tiirik.

Korra juba suurest jalgpallist lahkunud, ent 2013. aastal platsile naasnud Tiirik lubas, et Tammeka esindusmeeskonna särki ta enam selga ei tõmba. «Premium liigas Kristjan Tiirikut enam palliplatsil ei näe!» lubas Tiirik. Aga mõnes muus liigas? «Praegu ei ütle ühte ega teist, eks seda näitab aeg. Jätan need otsad lahtiseks.»

Tiirik keskendub nüüd tööle Tammeka kontoripoolel. «Täna on juba klubil umbes 1000 liiget, väga palju inimesi on juba kaasatud, aga suur töö ootab veel ees igas valdkonnas – kas või selle nimel, et Tammeka mängiks Premium liigas medalitele,» lausus Tiirik.

Kes tuleb aga tema arvates tänavu meistriks? «Ma arvan, et trumbid on Infoneti käes,» leidis Tiirik.

Tammekast täna 1:0 jagu saanud Nõmme Kalju poolkaitsja Janar Toomet tõdes, et hooaja lõpufaasis tulevad võidud raskelt, kuid seda magusamalt. «Viimased mängud on osutunud väga-väga-väga raskeks, kõik meeskonnad võitlevad lõpuni, aga kõige tähtsam on, et suudame oma tahtmise lõpuks peale suruda ja kolm punkti ära võtta. Kõik teavad, et meil pole muud võimalust, peame võitma,» sõnas Toomet. «Viimane mäng Infonetiga, kus me 2:0 edu käest ära andsime, kripeldab veidi. Tahaks neile selle eest tagasi teha ja oma võidu ära võtta.»

Sellega, et Flora viigistas tund varem 3:3 Sillamäe Kaleviga ja kaotas lootuse tiitlit kaitsta, olid Kalju mängijad kursis. «Teadsime ikka, aga peame mõtlema oma asjadele – siis tuleb ka tulemus! Fookus olgu ainult oma eesmärkidel. Absoluutselt naudin seda [tiitliheitlust], mulle väga meeldib, et on pingeline lõpp. Olen valmis viimaseks mänguks ja usun, et suudame selle mängu võita!» lubas Toomet.

Kalju jääb nüüd enne viimast vooru Infonetist maha kahe punktiga, Levadiaga on neil punkte võrdselt ja Florat edestatakse omakorda kahe punktiga. Tiitlilootuste säilitamiseks tuelb neil seega viimases voorus alistada kodus kindlasti Infonet ning siis sõltub kõik Levadia-Flora kohtumise tulemusest – kui seal võidab Levadia, selgitab tiitliomaniku Kalju ja Levadia vahel peetav lisamäng, kui aga lepitakse viiki või võit kuulub Florale, on Kalju meister.