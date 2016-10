Quintana püüab järgmisel aastal Giro ja Touri duublit

Viimasel kahel aastal osales Colombia rattur lisaks Tourile Vueltal. Mullu teenis ta vastavalt teise ja neljanda ning tänavu kolmanda ja esimese koha, kirjutas Rattauudised.ee.

«Ma olen osalenud järjest Touril ja Vueltal ja see pole liiga üle jõu käiv olnud,» rääkis Quintana, rõhutades, et Giro ja Touri vahel on tavaliselt ka rohkem aega puhkamiseks kui Touri ja Vuelta vahel.

Ajaloo jooksul on vaid üheksa ratturit suutnud samal aastal Itaalia ja Prantsusmaa velotuuri võita. Viimati sai sellega hakkama Marco Pantani 1998. aastal.