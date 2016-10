Verstappen sõitis paar ringi enne sõidu lõppu Vetteli rünnakuid tõrjudes avakurvis otse üle muru ja ehkki võidusõiduinsener ütles talle raadio teel kohe, et koht tuleb raja lõikamise ja edu saamise eest Vettelile loovutada, ületas noor hollandlane lõpujoone ikkagi kolmandal kohal. Verstappen jõudis juba minna ka esikolmikule ette nähtud ruumi, kui kohtunikud otsustasid, et teda tuleb karistada viiesekundilise ajatrahviga, mis kukutas ta viiendaks.

Poodiumile tõusis seega hoopis Vettel, kes oli viimastel ringidel raadiosides Verstappenit ja otsustusvõimetuid kohtunikke mahlakalt kirunud. Selle käigus jõudis sakslasele järele viiendal kohal sõitnud Ricciardo, kes püüdis temast ühes kurvis mööduda. Vettel blokeeris ja autod puutusid kokku, Ferrari jäi ette ja ületas lõpujoone neljandana, Ricciardo oli viies.

Mõni tund pärast sõidu lõppu tuli siiski teade, et kohtunike hinnangul rikkus Vettel värsket reeglitepunkti, mille kohaselt on keelatud pidurdusmaal konkurenti blokeerida, kui ta on juba eessõitja kõrvale jõudnud. Niinimetatud «Verstappeni reegel» kehtestati alles näala eest peetud USA etapil ja selle põhjuseks olid Verstappeni sõiduvõtted mitmel etapil, mis olid teiste sõitjate hinnangul ohtlikud. Iroonilisel kombel oli Verstappeni üheks suuremaks hurjutajaks just Vettel.

Sakslase lõpuajale lisati kümme sekundit, mis kukutas ta Ricciardo ja Verstappeni järele viiendaks. Lisaks sellele kanti Vetteli trahvikaardile kaks karistuspunkti. Tegelikult võis juba Vetteli sõidujärgsetest kommentaaridest aimata, et ta kartis ka ise karistust, samuti viitas sellele Ricciardo.

«Tahan seda olukorda uuesti vaadata, vähemalt Daniel arvas, et peaksin seda tegema. Võitlen alati vihaselt, aga arvan, et jätsin talle piisavalt ruumi. Daniel läheb vahel väga optimistlikult kohta püüdma,» vahendab BBC Vetteli sõidujärgseid sõnu. «Teadsin, et ta üritab iga hinna eest minust mööduda. Püüdsin kohta kaitsta, tekkis kontakt. See polnud ideaalne lahendus. Kui seal midagi oli, räägin sellest Danieliga. Enne seda pidin kahes esimeses kurvis Maxi tõttu blokki pidurdama ning mind ajas vihale, et ta mind takistas ja Daniel mulle seetõttu kannule jõudis,» rääkis Vettel.

«Ta ei peaks poodiumil olema,» teatas Ricciardo otsekoheselt. «Arvan, et see koht peaks kuuluma hoopis mulle, aga ta pani pidurdusmaal ukse aina rohkem kinni. See ajas mind vihale.»

Verstappen on sel hooajal pälvinud mitme sõitja meelepaha, kuna hollandlasel on kombeks agressiivselt oma kohta kaitsta. Muuhulgas tähendab see pidurdusmaal suuna muutmist ja mööduja hilist blokeerimist. Vetteli ja teiste sõitjate kurtmise järel kehtestas FIA reegli, mis sätestab, et «igasugune suunamuutus pidurdusmaal, mille tulemusel teine sõitja peab tegema katse kokkupõrget vältida, loetakse ebaharilikuks ja seeläbi teistele sõitjatele ohtlikuks. Igast sellisest liigutusest antakse teada kohtunikele.»

