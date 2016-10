Alles augustis Interi peatreeneritoolile istunud de Boeri käe all on Milano meeskond hetkel liigatabelis 12. kohal, kui 11 mängust on saadud kirja neli võitu, kaks viiki ja viis kaotust. Eurospordi ja goal.comi info kohaselt sai Interi uutel omanikel Suning investeerimisgrupist kehvast hooaja alguses kõrini ja koostöö de Boeriga lõpetati.

Esialgu vasub peatreenerikohuseid täitma Stefano Vecchi.