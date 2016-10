Autospordiportaali kinnitus: Volkswagen lahkub hooaja lõpus WRC-sarjast

Kui eile veel sahistati vaid kuluaarides juttudega, et Volkswagen plaanib WRC-sarjast ära minna, siis täna kirjutas Autosport.com, et nüüd on tegemist kindla plaaniga, sest nende info kohaselt langetati just selline otsus tänasel kohtumisel Volkswageni peakorteris. Sama kinnitas veel teinegi autospordi uudiseid vahendav lehekülg Autocar.

Volkswagen veel teisipäeva lõunaks ühtegi avaldust kinnituse või ümberlükkamise kohta teinud ei olnud, kuid Autocari info kohaselt on ametlikku pressiteadet oodata kolmapäeval.

Sõitjate arvestuses on Volkswageni mehed Sebastien Ogier, Andreas Mikkelsen ning Jari-Matti Latvala enne hooaja viimast, novembri keskel sõidetavat Austraalia etappi, vastavalt esimesel, kolmandal ning kuuendal kohal. Kui jutud Volkswageni lahkumisest osutuvad tõeks, peavad kõik kolm sõitjat endale otsima 2017. aastaks uued meeskonnad. See tähendaks omakorda, et hetkel veel järgmiseks hooajaks ilma kindla kohata Ott Tänaku jaoks võib uue meeskonna leidmine muutuda raskemaks.