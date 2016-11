Horner: meie tiimis sõites Vettel küll nii närviline polnud

Lisaks kasutas Vettel roppe sõnu ka Verstappeni aadressil, võistlusnädalavahetuse alguses ehk reedesel vabatreeningul nähvas ta aga McLareni sõitja Fernando Alonso kohta «idioot», kui hispaanlane talle ühes kurvis ette jäi. Pärast sõitu leidis Vettel ise, et tema väljaütlemistes pole midagi erilist, kuna sõidu ajal on kõik sõitjad adrenaliinist ja emotsioonidest haaratud ning kipuvad vahel üle keema.

Uue nädala alguses saatis sakslane siiski avaliku vabanduskirja nii Whitingile kui ka FIA presidendile Jean Todtile. Horneri meelest on Vettel närviline, kuna Ferrari auto ei vasta tema lootustele ega luba tal tiitli eest võidelda. «Kui ta meie eest sõitis, polnud tal sellist kommet,» lausus Horner, kelle käe all kihutas Vettel aastatel 2009-14. «Ilmselgelt vormub tema meelepaha sõnadeks ja neid kuulevad kõik.»

Isegi Vetteli endine meeskonnakaaslane Daniel Ricciardo, kes on oma sõnakasutuses ka ise kohati üsna vaba, lausus, et Vetteli närvilisus on «ebaharilik» ja «pisut liiast». Horner märkis, et emotsionaalsuses pole midagi halba, solvanguid ei tohiks aga sellegipoolest pilduda. «Kui paneksime jalgpallimängu ajal mängijatele mikrofonid külge, tuleks sealt veel hullemat teksti. Aga ükskõik mis spordialast me räägime – kohtunikku ei tohi solvata,» rõhutas Horner.