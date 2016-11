Eesti koondise väravavaht tahab ise koduklubist lahkuda

Kuna David Mitov Nilsson sai aprillis tõsiselt vigastada, pääses Vaikla kolmeks kuuks Norrköpingi väravapostide vahele. Suvel liitus aga klubiga uus kindamees Michael Langer, kes tõrjus Eesti koondislase tagasi varupingile.

«Ta on teatanud, et ei näe oma tulevikku Norrköpingis. Aktsepteerime seda. Selles pole midagi dramaatilist, kuigi alati on kurb, kui mängijad tahavad lahkuda,» vahendab Soccernet Norrköpingi peatreeneri Jens Gustafssoni sõnu nt.se-le.

Vaikla kuulub 25 mängija hulka, kes said äsja Eesti A-koondise peatreenerilt Martin Reimilt kutse 13. novembril peetavale MM-valikmängule Belgiaga.