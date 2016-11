Citroeni WRC meeskond ootab Ogieri kõnet

Volkswagen teatas, et järgmisel hooajal nende meeskond ralli MM-sarjas ei osale. See tähendab, et Sebastien Ogier, Andreas Mikkelsen ja Jari-Matti Latvala peavad järgmiseks aastaks endale uue auto leidma. Latvala mänedžer Timo Jouhki sõnul muutus olukord väga keeruliseks, kuid igal juhul nõutakse Volkswagenilt palka ka järgmise hooaja eest.

Tänak võib hakata rallimaailma valitsejaga ühes tiimis sõitma

Mitmed mainekad väljaanded teatasid täna kindlas kõneviisis, et Volkswageni meeskond taandub käimasoleva hooaja järel WRC-sarjast. See tähendab, et tööta jääb ka neljakordne maailmameister Sebastien Ogier. Mõnede spekulatsioonide kohaselt võib Ogier liituda M-Spordi tiimiga, M-Spordiga on teatavasti seostatud ka Ott Tänakut.