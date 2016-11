Bengals tõi tagasi Hundiga samal positsioonil mängiva Wallace Gilberry

Bengalsi 53-mehelises koosseisus teeb Gilberryle ruumi cornerback Chris Lewis-Harris, kellega klubi lepingu lõpetas. Bengalsi kodulehe andmetel pole Gilberry roll väljakul veel selge, kuid kindlasti toob ta meeskonda vajalikku emotsiooni ja enesekindlust. Just Gilberryt peeti mitme aasta jooksul Benglasi kaitseliini liidriks.

Selle aasta aprillis sõlmis ta lepingu Detroit Lionsiga, kus sai põhihooajal kaasa teha vaid neli mängu, kuna sai vigastada. 4. oktoobril teatas Lions, et Gilberryst saab vabaagent, mis tähendas, et mees võis hakata endale uut tööandjat otsima. Bengals haaras härjal sarvist.

Cincinnati senise hooaja jooksul on Gilberryst tühjaks jäänud kohta täitnud äärekaitsjad ehk defensive endid Margus Hunt ja Will Clarke, kes omavahel mänguaega jagavad. Cincyjungle.com lisab, et Gilberry tegi oma parimad esitused just siis, kui täitis Hundiga sarnast rolli ehk käis matši jooksul väljakul umbes paarikümnes olukorras. Võib eeldada, et nüüd hakkab mänguaeg jagunema kolme mehe vahel ja loodatakse, et konkrents muudab tugevamaks ka Hunti ja Clarke'i.

Bengalsi kaitseliini koordinaatorilt Paul Guentherilt uuriti täpsemalt Clarke’i saatuse kohta. «Oleme nende meeste suhtes lojaalsed, kuid samal ajal peame vastu võtma otsuseid, mis on meeskonna jaoks parimad. Usun, et kõik siin ruumis viibijad mõtlevad samamoodi,» kõlas vastuseks.

Ameerika jalgpalli kajastavate meediakanalite arvates Hundi roll pärast Gilberry tagasitulekut oluliselt ei muutu. Pigem jääb ta endiselt stabiilselt mänguaega teenivaks meheks ning Gilberry peaks samal ajal andma lisakäike, et Bengalsi ebastabiilne kaitseliin tugevamaks muuta.

Hundi enda sõnul pole senine hooaeg talle täit rahulolu pakkunud. «Hooaeg on üles-alla läinud ja kirssi tordi peale pole veel saanud. Palju platsiaega olen teeninud erimeeskondades ja see on veidi kurnav. Kui lõpuks on vaja kaitses väljakule minna, siis ajab veidi võhmale. Mänguaega on juurde andnud ka diffensive tackle’i positsioonil tegutsemine. Seal läheb mul hästi ja kõik kehalised eeldused on selleks olemas,» rääkis ta eelmisel nädalal Postimehele.

Tihti on Hunt leidnud end olukorrast, kus tal jäävad vastase takistamisest puudu vaid mõned sentimeetrid, statistika võiks olla palju parem. «Just täpselt, Kirssi tordil ei ole. Kogu aeg olen nii-nii lähedal,» tunnistas ta.

Oma tuleviku pärast Karksi-Nuiast pärit mees ei muretse, isegi mitte juhul, kui Bengals ei peaks temaga selle hooaja lõpuni kehtivat lepingut pikendama. «Agent ikka räägib mulle, et mitmed meeskonnad helistavad ja küsivad minu kohta. Huvi on olemas, juhtub, mis juhtub.»

