Videointervjuu: Kruglov loodab, et Infonetti ootab helge tulevik

Infoneti jaoks oli tegemist ajaloo esimese Eesti meistritiitliga ning Dmitri Kruglov usub, et klubi muutub veel paremaks. «Loodan, et tulevikus areneme veelgi,» ütles Eesti koondise äärekaitsja. Pärast matši oli näha, kuidas meeskond tähistas võitu koos klubi presidendi Andrei Leškiniga. «Meil on temaga head suhted, vastab tõele. Ma ei oska öelda, kui kindel ta meie tiitlivõidus oli, kuid meile oli ta selle eesmärgi püstitanud.»