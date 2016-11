Rimo Hunti pikalt piinanud vigastus taandus imekombel üleöö

Hunt ise jäi mitmest eelmisest mängust vigastuse tõttu kõrvale, kuid avaldas selle tõsiduse alles nüüd. «See on nüüd eraldi teema. Oktoobri alguses murti mul mängus Infonetiga varbaluu. Konkreetselt murti, seal ei olnud isegi mingis mõras asi. Arstid ütlesid, et sinu hooaeg on mängitud. Aga üks mu hea füsio arvas teistmoodi ja tegi mulle erikava. Alates sellest hetkest olen iga päev kaks-kolm korda trenni teinud, algul muidugi mitte väga dünaamilisi harjutusi,» kirjeldas ründaja paranemisprotsessi.

«Veel eilegi ei olnud mul sellist tunnet, et ma oleks saanud sada protsenti mängida. Ma ei tea, mis juhtus, aga täna ärkasin üles ja mul varvas enam ei valutanud. Ei andnud isegi mängu jooksul tunda! Ma tõesti ei tea, mis selle taga on, aga terve nädala on ta mind korralikult piinanud, nii et olin valmis juba süstide peal mängu minema. Aga seda ei olnudki vaja teha.

Arvestades, et ma kuu aega pole liikunud, jõudsin täna joosta küll. Võib nii öelda küll, et vigastus jäi eelmisesse eluaastasse!» naeris täna 31. sünnipäeva tähistanud Hunt ajakirjanike pakkumise peale.

«Täna oli ennekõike mäng Flora vastu ja võit sai võetud. Mäng oli raske, lasime alguses ära lüüa ja võib-olla oli see isegi hea – äratas meid üles. Lõpp hea, kõik hea. Kahju, et teine mäng niimoodi lõppes, vahepeal tuli info, et seal on ka seis meile soodne, aga mis teha. Teine koht on ka hea koht ja seda just niimoodi võita on väga tore,» sõnas Hunt.

Sarnaselt peatreenerile Igor Prinsile õnnitles ka Hunt Infonetti tiitli puhul. «Kas nad väärisid võitu? Kindlasti väärisid! Esinelik oli tegelikult hästi tihe, lõpuni oli kõigil võimalus tiitel võita. Täna kaldus see Infoneti kasuks, tuleb neid õnnitleda ja vaadata juba uude hooaega,» sõnas Hunt. «Oleks patt nuriseda. Kui teise mängu seis oleks meile soodsalt välja kukkunud, oleks see olnud midagi ekstra. Ennekõike tulime derbist auga välja. Tulime võitma, mõtlemata sellele, mis teisest mängust võib välja tulla.»

«Meil on tegelikult väga tugev sats. Aga kui meil oleks läbi nende raskuste õnnestunud meistriks tulla, oleks sellel tiitlil olnud meie jaoks kindlasti hoopis teine kaal. Meil on olnud igatpidi väga raske hooaeg – treenerivahetused, mängijate kaotused, üleminekud. Vahepeal oleme olnud sellises defitsiidis, et me ei suuda isegi 11 meest välja panna,» viitas Hunt kaks vooru tagasi peetud kohtumisele Pärnuga, kus Prinsil oli eri põhjustel kasutada vaid üheksa esindusmeeskonna nimekirja kuuluvat väljakumängijat. «Meil on olnud väga raske. Sellest tulenevalt võib teise koha üle väga õnnelik olla.»