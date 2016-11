Video: andekad Norra kooliõpilased parodeerisid Johaugi pressikonverentsi

Videos astub üles tegelane Therese Mohaug, kes patustas enne koolieksamit sooritust parandava ainega. Kui Johaug selgitas positiivset dopinguproovi katkise huule ja sellele määritud kreemiga, siis Mohaug tarvitas keelatud aineid, kuna nägi enne eksamit halb välja.

«Laenasin Fredrikkelt ripsmedušši. Tal on jumestuse tegemisega viieaastane kogemus ja ma usaldasin teda täielikult. Kõik algas sellest, et ma olin eksamile sisse maganud. Seega ei jõudnud endale ka meiki teha. Saime mõlemad aru, et ma ei näe hea välja. Mul ei olnud põhjust arvata, et see ripsmedušš on keelatud. Olen täiesti šokis,» rääkis Mohaug pressikonverentsil.

Therese Mohaugi pressikonverents:

Therese Johaugi pressikonverents: