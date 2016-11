Skoor avati avapoolaja viimasel minutil, kui Spursi kaitsja Kevin Wimmer saatis Arsenali kaitsjate surve all olles palli oma väravasse. Spurs viigistas aga 51. minutil, kui penalti realiseeris Harry Kane.

Liigatabelis on Arsenal 24 punktiga kolmas, punkt rohkem on Londoni Chelsea. Ka Manchester City on kogunud 24 punkti, täna Watfordi võõrustaval Liverpoolil on samuti 24 punkti ja võimalus tõusta võidu korral tabelijuhiks. Tottenham on 21 punktiga viiendal kohal.