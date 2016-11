Autosport kirjutab, et nende andmetel on WRC juhtkond kinnitanud, et muudatus seisab ees punktikatse osas. Seni jagati nimetatud kiiruskatsel punkte kolmele paremale ehk võitjale 3, teisele mehele 2 ja kolmandale 1 punkt.

Edaspidi hakkavad punkte saama viis esimest ehk võitjale 5, teisele 4, kolmandale 3, neljandale 2 ja viiendale 1 punkt.

Esimest korda läheb antud süsteem kasutusele 2017. aasta Monte Carlo rallil.