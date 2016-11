Astana avalikustas tulevase hooaja suurtuuride liidrid

Meeskonna põhieesmärk on võita Giro d’Italia, mille võitu asub jahtima Aru. Eelmisel hooajal keskendus ta Tour de France’ile, kuid kukkus seal läbi, saades kirja 13. koha. Kaotust võitjale Chris Froome’ile kogunes pea 20 minutit. Giro ja Vuelta duubel on Aru jaoks varasemalt hästi toiminud, sest 2015. aastal sai ta Itaalias teise kohta ning oli võidukas Hispaanias.

Fuglsang lõpetas 2013. aastal Touri seitsmendana ning on varasemalt lootnud, et ehk saab just tema järgmise aasta Touril võidu peale sõita. Lopezi kaasliidriks määramine on pigem mehe enesekindluse ehitamise projekt. Praegu vigastatud 22-aastane kolumbialane on näidanud, et temas on talenti ning meeskond soovib talle võimaluse anda.