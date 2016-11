Üks mure vähem: Fellaini Eesti vastu ei mängi

Portaal Goal.com kirjutab, et Fellaini saadeti koondiselaagrist tagasi Inglismaale säärelihast ravima. Belgia peatreener Roberto Martinez lisas, et ei kavatse hakata poolkaitsjale asendajat kutsuma. «Meil on 24 mängijat, sellest piisab,» lausus Martinez pressikonverentsil.

«Peale Fellaini on kõik terved. Mousa Dembele ei mängi maavõistlusmängus Hollandiga, aga arvestame sellega, et Eesti vastu on ta valmis platsile jooksma,» lisas Martinez Tottenhami poolkaitsja Dembele kohta.

Belgia ja Eesti valikmäng algab Brüsselis pühapäeva õhtul Eesti aja järgi kell 20.45.