Taaramäe: Kangert oli sel aastal minust parem, siin pole kahtlustki

Kuigi Taaramäe märkis, et tema Giro d'Italia etapivõit on eraldi võttes kõige kõvem saavutus, siis Kangerti ühtlase hooaja vastu ta seekord ei saanud.

«Kui mind oleks parimaks valitud ja ette kõnet pidama kutsutud, siis olin juba valmis mõelnud, et mul oli üks tulemus parem, täitsa kõrgliigast. Aga kokkuvõttes oli Tanel tugevam. Sellist hooaega tahaks isegi teha, nagu tema seda suutis. Tanel oli kindlasti parem, siin polnud küsimustki,» rääkis Taaramäe videointervjuus Postimehele.

Kangert sai Rio olümpiamängudel maanteeratturite grupisõidus 9. koha. Lisaks võitis Kangert aprillis peetud Trentino velotuuril kaks etappi ja oktoobril triumfeeris ta Abu Dhabi tuuri üldarvestuses. Kaalukeeleks said just olümpiamängud. «Olümpiamängude üheksas koht on rahvuse mõttes kõva sõna. Seal esikümnesse tulla on kõva tulemus,» kinnitas Taaramäe.

