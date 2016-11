Keeruline ülesanne: Ibrahimovic lubas ManU Inglismaa meistriks viia

«Ma võidan selle tiitli. Kui ma võidan Premier League’i, võin päeva pealt jalgpalliga lõpparve teha. Meil on praegu olnud ebaõnne, aga me usume ning kui sa usud, siis sa ka suudad,» sõnas Ibrahimovic. Kuigi liigahooaeg on alles esimesed tuurid üles võtnud ning mängida jääb rohkem kui kaks kolmandikku hooajast, ei ole eksperdid Manchester Unitedi võimalustes kuigi kindlad.

Ibrahimovicil on Manchester Unitediga sõlmitud aastane leping, mida on võimalik veel aasta võrra pikendada. Seega on Rootsi jalgpalluril võimalik oma lubadus täita tõenäoliselt ka tuleval aastal. Muidugi juhul, kui ta ei tee seda tänavu. Ründajal on teatavasti kapis nii Hollandi, Itaalia, Hispaania ning Prantsusmaa meistritiitlid ning Inglismaa oma sobiks loetellu suurepäraselt. Ise ta ühtegi tiitlit teistest kõrgemale ei tõsta.

«Iga medal on omaette lugu. Raske öelda, milline on kõige tähtsam, sest sain tiitli igast riigist, kuhu ma mängima läksin,» sõnas Ibrahimovic.