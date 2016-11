Raisma ja Ivanov jõudsid Pärnus üksikmängus poolfinaalidesse, paarismängus jõuti finaali

Vladimir Ivanov (ATP 501) kohtus veerandfinaalis Jevgeni Tjurnejeviga (ATP 376), kellel on turniiri teine paigutus. Tasavägise mängu võitis Ivanov 6:3, 7:6(7). Esimeses setis oli mõlemal üks murdepall, aga realiseerida õnnestus see otsustaval hetkel (kaheksandas geimis) Ivanovil. Teist setti alustas Ivanov vastase servigeimi murdega, kuid Tjurnejev vastas järgmises geimis samaga. Punkt-punkti heitlusega jõuti kiiresse lõppmängu. Selles läks Ivanov 4:0 juhtima, kuid kaotas siis kuus punkti järjest. Tjurnejevil ei õnnestunud nii seda kui ka järgmist settpalli realiseerida ja Ivanov võttis võidu.

Kenneth Raisma (ATP 698) veerandfinaali vastaseks oli Vitali Kozjukov (ATP 593), kellega Raisma kohtus nii Tartu kui Tallinna Paf Openi esimeses ringis ja võitis. Ka sel nädalal lõppes mäng eestlase võiduga 7:6(5), 6:4.

Viimaseks kohtumiseks oli paarismängu poolfinaal, kus Ivanovi ja Raisma vastasteks olid Tallinna Paf Openil võidutsenud Hollandi duo Niels Lootsma ja Botic van de Zandschulp, kes eile said kaasmaalastest Michiel de Kromist ja Bart Stevensist jagu otsustavas setis 6:7(4), 6:1, 10:5.

Esimene sett oli pingeline. Hollandlastel õnnestus seti lõpus serv murda ja 6:5 ette minna, aga eestlased suutsid samaga vastata ja sett lõppes taas kiires lõppmängus, mille tasavägises heitluses võitsid Ivanov - Raisma 7:6(5). Teine sett kulges seisuni 2:2 võrdselt, kuid siis murdis Eesti paar kaks servigeimi järjest ja kindlustasid võidu seisuga 6:2.

Samade meeste vastu on homme eestlastel kohtumised üksikmängus. Ühes poolfinaalis on Ivanov vastamisi hollandlase van de Zandschulpiga (ATP 520.), kes täna sai jagu ukrainlasest Denys Mylokostovist. Teises poolfinaalis on Raisma vastaseks Tallinna Paf Openi võitnud Lootsma (ATP 639), kes täna võitis ameeriklast Shane Vinsanti. Päeva lõpetab paarismängu finaal, kus Raisma ja Ivanovi vastaseks on Marat Deviatiarov (UKR) ja Alexander Vasilenko (RUS).