Video: ühe jalaga jalgpallisõber lõi poolajasõul iluvärava

KcKay võttis keskjoonelt palli ning vedas selle karkudel hüpates kuni karistusalajooneni. Edasi ta minna ei otsustanud, vaid tõstis palli stiilselt üle väravavahi. Sooritus oli sedavõrd kaunis, et paljud tribüünidel viibinud fännid tõusid püsti. Oma lugupidamist näitasid üles ka poolajapausil väljakul sooja teinud varumehed.

«See oli hullumeelne. Võitsin Twitteris võistluse ning sain võimaluse. Mõtlesin päeval, et peaks ehk korraldajatele teada andma, et olen ühe jalaga. Andsingi ning ütlesin, et olen suuteline ka karkudel palli lööma. Kui aus olla, siis kartsin, et võin pärast lööki maha kukkuda,» rääkis KcKay