Reinar Hallik toob korvpalli Narva tagasi

Korvpallitunnid, mis sarnanesid oma iseloomult eelmise aasta «100 Kooli» projekti omadega, viidi läbi kolmes suures koolis: Pähklimäe Gümnaasiumis, Soldino Gümnaasiumis ja Narva Keelte Lütseumis.

Korvpalliliidu lahkuv president Jüri Ratas on Ida-Virumaa ja eriti Narva suunal plaani pidanud mõnda aega. «Juba mitu-mitu aastat oleme otsinud võimalusi, kuidas korvpallielu Narvas saaks ärgitada, ellu aidata. Nii nagu see kunagi oli. Oleme kaalunud treenereid ning seda enam on rõõmustav Reinar Halliku oma initsiatiiv. Kui Narva ei oleks enam korvpallikaardil valge laik, oleks see asi, mille üle korvpalliliit saaks teenitult uhkust tunda,» sõnas Ratas.

Narvast pärit Hallik, kes lähiaastatel on lõpetamas mängijakarjääri, kavatseb koos perega kolida tagasi Narva ning soovib pühendada end tulevikus korvpallielu edendamisele. Põhiidee on tuua korvpall Narva tagasi ning kaugemas perspektiivis noortepüramiidiga korvpallikool ja meistriliiga võistkond.

«Narvas on lastel ja noortel korvpallis meeletu potentsiaal. Siin on suur valik sihvakaid poisse, head kujud, kindlasti ei puudu ka tahtmine. Kuid siiani pole eriti olnud võimalust korvpalliga läbimõeldult ja süsteemselt tegeleda. Sellest on kahju. Kuid seda on võimalik muuta. Tööd on ees meeletult, oleks vaid tegijaid,» lausus Hallik.

«Lapsed olid erakordselt vahvad. Lisaks harjutustele lasime lastel omavahel ka võistelda, kumb grupp enne kümme tükki sisse saab. Lapsed olid toredad ning vaimustuses, kui just õpetajad vahepeal korrale ei kutsunud... Kõik said aru ja tegid harjutusi järgi. Mina rääkisin vene keeles, Roosi ja Fox (Rosemary Rits ja Martin Rebane) purssisid üksikuid sõnu, nooremad inimesed nagu nad on. Ei, numbrid tulid neil ilusti välja,» jätkas Hallik.