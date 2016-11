Kehra murdis Viljandi, Serviti alustas turneed võiduga

Kehra ja Viljandi kuuluvad Balti liigas A-alagruppi, kus ollakse nüüd kolmest kohtumisest kogutud vastavalt 4 ja 2 silma. Liider Zaporožje ZTR-il on samuti 4 punkti, ent hilisõhtul veel ees kohtumine Riia Celtnieksiga. Serviti tõusis B-grupis 3 punkti peale, ent omab homme võimalust liider Riihimäe Cocksist mööda tõusta, sest tiitlikaitsja on sel nädalavahetusel mänguvaba.

Kehralased võitsid viimase veerandtunni 8:3

Kahe Eesti klubi mäng Kehras kulges küllaltki võrdses heitluses. Avapoolaja lõpul juhtis Viljandi küll korraks ka nelja väravaga, ent võitis poolaja 13:11. «Mingil kummalisel põhjusel on meil sel hooajal raskusi vaheajapausilt tulles rütmi leidmisega,» tunnistas Viljandi HC peatreener Marko Koks.

Nii ka seekord – kodumeeskond tuli järele ja möödagi, esinedes eriti võimsalt kohtumise viimasel veerandtunnil, mis võideti 8:3. «Ebakindlus puges sisse, tegime ohtralt lihtvigu, loogika kadus rünnakujoonisest ning kehralased mängisid meid teisel pooltunnil üle,» lisas Koks.

Võitjate parimana viskas ukrainlane Dmõtro Jankovski 6 väravat, Marko Slastinovski ja Kaupo Liiva lisasid 5, Jorma Käsper 4, Kaspar Lees ja Nikita Jermaševitš 2 ning Uku-Tanel Laast ja Jaan Kauge ühe tabamuse. Viljandi HC poolelt said väravaid kirja: Kristo Voika 6, Mikk Varik, Kristo Järve ja Sergei Rodjukov 3, Ott Varik, Kristjan Koovit, Sten Maasalu ja Robert Lõpp 2.

Indrek Lillsoo: «Juba soojendusel oli näha ühist hingamist!»

Teise võidu Balti liigas tabelisse saanud Kehra peatreener Indrek Lillsoo oli loomulikult oma meeskonna panusega rahul: «Mulle meeldis võitluslikkus, mis täna mängus oli – seda mõlema meeskonna poolt. Teadsin, et füüsise taha asi ei jää ning tundub, et teisel poolajal aitas just treenitus meil Viljandi kinni püüda ja mööda minna. Eduga kaasnes vaimne enesekindlus ja kohtumise lõpu kallutasime juba kindlalt endi kasuks.»

Lillsoo tunnistas, et nii ta ise kui meeskondki olid kohtumise eel äraootaval seisukohal. «Nimelt valmistusime sel korral veidi teistmoodi, nii trennides kui koosolekutel,» vihjas kehralaste juhendaja.

«Meil on olnud probleeme meeskondliku mängu käimasaamisega, ent täna oli juba soojendusel näha, kuidas tiim hingab ühises rütmis,» rõõmustas Lillsoo. «Rasked mängud on ees ootamas, oli väga tähtis saada selline võit siia ja tõestada, et saame küll meeskonnana võideldud.»

Serviti tegi peatreeneri hinnangul hea esituse

Põlva Serviti kirjutas Balti liiga B-alagrupi tabelisse esimese võidu, alistades Kaunases kohaliku Granitas-Karysi 29:24 (14:11). Enamuse avapoolajast olid põlvalased tagaajaja osas, ent läksid siiski vaheajale kolmeväravalises eduseisus. Teisel poolajal lasti leedukad korraks veel ühe värava kaugusele, ent võimas lõpp tõi vajaliku võidu.

Serviti parimana viskas Kristjan Muuga 8 väravat. Roman Aizatullovi arvele jäi 6, Sander Sarapuule 4, Raiko Rudissaarele ja Henri Sillastele 3, Hendrik Varulile 2 tabamust ning Andreas Rikken, Mario Karuse ja Sergei Ljubtšenko lisasid ühe värava. Üleplatsimehena sai Granitase ridades Vaidas Drevinskas kirja 13 väravat.

Põlva meeskonna peatreener Kalmer Musting jäi hoolealustega väga rahule. «Harva kui ma nii ütlen, aga tõesti – võrreldes kolmapäevase Viljandi-mänguga panime kõvasti juurde. Rünnakul vedasid meid Muuga ja Aizatullov, aga teiste panus oli ka väga hea. Kaitse toimis ja võibolla vaid väravavahtide tööga võiks endiselt veidi norida,» sõnas Musting.

«Algul olime Granitase jõulise 5-1 kaitsega hädas ja alles poolaja lõpus saime ette. Muuga tegi paar tähtsat vaheltlõiget ja viskas ise kaks viimast väravat,» kirjeldas Serviti juhendaja. «Teine poolaeg oli korralik taktikamäng, aga suutsime ka siin vastastest sammu võrra eespool olla.» Pühapäeval kohtub Serviti Vilniuses kohaliku VHC Šviesaga.